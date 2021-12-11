Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по телефону
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о новой схеме мошенничества по телефону. Об этом рассказали «РИА Новости».
По ее словам, мошенники придумали схему, согласно которой жертвы сами звонят на номера фальшивых call-центров и сообщают свои данные. Злоумышленники отправляют рассылки с предупреждением о необходимости устранить проблему, люди сами перезванивают по указанным номерам и сообщают персональную информацию аферистам.
Лазарева считает, что помочь побороть такие схемы помогла бы перенастройка работы спам-фильтров почтовых сервисов.
На днях заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о еще одном новом виде мошенничества. Аферисты могут похищать средства россиян под видом выплаты пособия за вакцинацию от коронавируса.
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