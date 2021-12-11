Новости общества

19:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по телефону

18:26, 11.12.2021
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по телефону
Фото: pixabay.com

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о новой схеме мошенничества по телефону. Об этом рассказали «РИА Новости».

По ее словам, мошенники придумали схему, согласно которой жертвы сами звонят на номера фальшивых call-центров и сообщают свои данные. Злоумышленники отправляют рассылки с предупреждением о необходимости устранить проблему, люди сами перезванивают по указанным номерам и сообщают персональную информацию аферистам.

Лазарева считает, что помочь побороть такие схемы помогла бы перенастройка работы спам-фильтров почтовых сервисов.

Фото: Максим Платонов

На днях заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о еще одном новом виде мошенничества. Аферисты могут похищать средства россиян под видом выплаты пособия за вакцинацию от коронавируса.

Дарья Акимова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также