Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по телефону

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о новой схеме мошенничества по телефону. Об этом рассказали «РИА Новости».

По ее словам, мошенники придумали схему, согласно которой жертвы сами звонят на номера фальшивых call-центров и сообщают свои данные. Злоумышленники отправляют рассылки с предупреждением о необходимости устранить проблему, люди сами перезванивают по указанным номерам и сообщают персональную информацию аферистам.

Лазарева считает, что помочь побороть такие схемы помогла бы перенастройка работы спам-фильтров почтовых сервисов.

Фото: Максим Платонов

На днях заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о еще одном новом виде мошенничества. Аферисты могут похищать средства россиян под видом выплаты пособия за вакцинацию от коронавируса.





Дарья Акимова