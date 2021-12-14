Среднемесячная зарплата трудовых мигрантов в России составила 47,1 тысячи рублей — это много или мало?

Среднемесячная зарплата трудовых мигрантов в России составила 47,1 тысячи рублей. Данные получены в ходе совместного исследования сотрудников Федерации мигрантов России и ученых МГУ.

Исследователи начали опрос мигрантов еще прошлой зимой, используя анкету из 64 вопросов, и собрали данные 4,7 тысячи человек со всей страны. Из них 27% работают по 10—12 часов в сутки, 22% — по восемь часов, 22,4% — больше 12 часов.

Заработок мигранта зависит не только от специальности, но и знания русского языка. 14% плохо знающих его работников в среднем получают на 11 тысяч рублей в месяц меньше, чем те, кто хорошо владеет им.

Выше всего доходы у мигрантов в области строительства, ремонта, логистики и работы на складах. Самые низкие — в ЖКХ и сельском хозяйстве.



Фото: asiatv.kg

47,1 тысячи рублей — это:

$641,6, или €568,3, — по курсу Центробанка на сегодня.

— по курсу Центробанка на сегодня. На 7,5 тысячи меньше , чем средняя зарплата в России — по данным Росстата, сейчас она составляет 54,6 тысячи рублей в месяц.

, чем средняя зарплата в России — по данным Росстата, сейчас она составляет 54,6 тысячи рублей в месяц. На 14,7 тысячи рублей больше , чем медианная зарплата в России — Росстат приводит цифру в 32,4 тысячи рублей.

, чем медианная зарплата в России — Росстат приводит цифру в 32,4 тысячи рублей. На 30,1 тысячи рублей меньше , чем желали бы получать сами мигранты — по словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, они хотели бы зарабатывать 77,2 тысячи рублей.

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средней зарплаты работников науки и образования в Казани — по данным Счетной палаты, это 21 тысяча рублей. На 4,1 тысячи рублей больше , чем достойная пенсия, по мнению жителей России: россияне считают, что это 43 тысячи рублей.

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средней зарплаты по Татарстану — этот показатель составляет 42,5 тысячи рублей. В 2020 году вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала подобную зарплату маленькой

Около четырех прожиточных минимумов в России — сейчас его величина составляет 11 653 рубля.

— сейчас его величина составляет 11 653 рубля. С зарплатой на 2 тысячи меньше , согласно исследованиям Мирового института изучения развивающихся экономик при Университете ООН, в 2013 году можно было попасть в «золотой миллиард» и войти в 1% самых богатых людей мира.

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Дарья Акимова