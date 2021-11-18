Исследование: ежемесячный бюджет каждой пятой семьи в Татарстане менее 25 тысяч рублей

У 18% опрошенных семей из Татарстана совокупный бюджет не превышает 25 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).



15% респондентов рассказали, что ежемесячный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тыс. рублей в месяц. У каждой четвертой семьи из Татарстана бюджет варьируется от 50 до 75 тысяч рублей. При этом 18% опрошенных рассказали, что их доход — от 75 до 100 тыс. рублей в месяц. Больше 100 тыс. рублей в месяц на семью — у 24%.

О семейном бюджете в 25–50 тысяч рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. Семейный доход от 50 до 75 тысяч рублей — у юристов, сотрудников производственной и сельскохозяйственной сфер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

От 75 до 100 тысяч рублей зарабатывают строители и представители медико-фармацевтической сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тысяч и больше) — у топ-менеджеров, а самый невысокий (до 25 тысяч) — чаще у молодых специалистов, представителей научно-образовательной сферы и рабочего персонала.

Половина татарстанцев ведут бюджет: они записывают доходы, планируют расходы, отмечают траты. Чем старше человек, тем основательнее он подходит к планированию семейного бюджета.

В Татарстане за год средняя предлагаемая зарплата выросла на 1,8 тысячи рублей — до 43,9 тысячи рублей (данные за октябрь). В прошлом году она составляла 42,1 тысячи рублей.



Совместное исследование «Авито» и сервиса part-time исполнителей GigAnt показало, что большинство жителей Казани имеют средний доход на одного члена семьи от 20 до 40 тысяч рублей. 49% опрошенных зарплаты скорее не хватает, 22% казанцев ответили на вопрос о том, хватает ли им их ежемесячного дохода, более категорично — не хватает точно.



Татьяна Леухина