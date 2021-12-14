В Татарстане по нацпроекту построили 4 пункта весогабаритного контроля

В Татарстане построили четыре автоматизированных пункта весогабаритного контроля (АПВГК), сообщает Миндортранс республики.



АПВГК в этом году заработали на дорогах Азеево — Черемшан — Шентала (76,8 км), М-7 «Волга» — Мамадыш (1,2 км), М-7 «Волга» — Бизяки (10,4 км) и Чистополь — Аксубаево — Нурлат (92,1 км).

С 2019 по 2020 годы в регионе ввели в эксплуатацию восемь таких пунктов: они работают на дорогах Набережные Челны — Заинск — Альметьевск (9,8 км и 75, 6 км), Кузайкино — Нурлат (88,1 км), Чистополь — Нижнекамск (85,6 км), Казань — Малмыж (17,3 км), Алексеевское — Высокий Колок (3,5 км), Чистополь — Аксубаево — Нурлат (2,9 км) и Набережные Челны — Сарманово (4,6 км).

АПВГК построили по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

О планах ввести в эксплуатацию четыре новых АПВГК на дорогах Татарстана сообщалось в июле.

Маргарита Головатенко