В Татарстане по нацпроекту введут в эксплуатацию 4 автоматических пункта весогабаритного контроля

Фото: Миндортранс РТ

В этом году в Татарстане по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги») введут в эксплуатацию четыре автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК).



Пункты расположены на автодорогах Азеево — Черемшан — Шентала 76,7 км, М-7 «Волга» — Мамадыш 1,2 км, М-7 «Волга» — Бизяки 10,3 км и Чистополь — Аксубаево — Нурлат 92,1 км. Сегодня они находятся в тестовой эксплуатации, но уже в августе они начнут работу в штатном режиме.

Еще 8 АПВГК в республике должны построить и ввести в эксплуатацию до 2024 года, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: Миндортранс РТ

Современные АПВГК созданы для мониторинга дорожной ситуации. С их помощью можно установить вес и габариты транспортного средства без его торможения или полной остановки, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. По его словам, техника может определить скорость движения и зафиксировать нарушение ПДД. С помощью АПВГК можно круглосуточно контролировать трафик и определять перегруженные машины.

Еще АПВГК позволяет повысить безопасность на дороге и способствует снижению количества мест концентрации ДТП и защищает трассы от перегрузки.

Маргарита Головатенко