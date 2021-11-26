В Татарстане поймали омича, который вез крупную партию наркотиков в Башкортостан

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу против 41-летнего жителя Омска. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что фигурант не позднее 30 июля этого года, сговорившись заранее с неустановленным лицом, забрал из тайников в Московской области наркотики — «гашиш», «мефедрон» и «эфедрон». Их общая масса составила более 9 кг. После этого на автомобиле Hyundai Tucson обвиняемый направился в Башкортостан — в город Нефтекамск. Там он планировал сбыть наркотики.

Однако по дороге его задержали на посту ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе РТ. Наркотики изъяли из незаконного оборота во время досмотра. Мужчина полностью признал вину, его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РТ

В Казани с начала года по состоянию на 22 ноября выявили 786 наркопреступлений , в том числе 153 факта сбыта. Из незаконного оборота изъяли 43,5 кг наркотиков.

Маргарита Головатенко