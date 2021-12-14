Треть казанцев считают активное движение автомобилей главной проблемой во дворах

92% жителей Татарстана проводят время во дворах, а 67% указали любимым занятием во дворах прогулку. Такие результаты опроса привела заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова.

16% опрошенных жителей считают главной проблемой в своих дворах отсутствие мест для прогулок, 31% — плохое освещение. Еще 27% опрошенных казанцев считают главной проблемой во дворах активное движение автомобилей.

Напомним, за два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила более 660 тысяч человек. Всего обновленные дворовые территории получат около 2 млн человек.

Уже составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В топ-200 вошли 65 дворов Казани.