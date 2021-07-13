В Татарстане составили приоритетный список из 200 дворов для благоустройства в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах.

В топ-200 вошли 65 дворов Казани, по 18 дворов в Набережных Челнах и Зеленодольском районе РТ, в Нижнекамском районе — 15 дворов, по 9 дворов в Альметьевском и Чистопольском районах, сообщается на сайте программы.

Перечень дворов 2022 года дополнят администрации районов по результатам инвентаризации, принципу комплексности, объединения с другими программами благоустройства и стратегии развития дворовых территорий.

В список также войдут: один двор в Дрожжановском, два в Ютазинском и три в Камско-Устьинском районах. В них в 2022 году завершается благоустройство по программе.

Всего на голосование выносились 4 758 дворов, вошедших в «Наш двор» на 2022—2024 годы. В нем поучаствовали 170 тыс. человек, 92 тысячи из которых отдали свои голоса за дворы, которые следует благоустроить в следующем году в первую очередь.

Фото: Максим Платонов (архив)

Больше всего голосов отдали жители Казани (35 тыс.) и Набережных Челнов (11 тыс.). В Альметьевском районе проголосовали 7,5 тыс. человек, в Нижнекамском районе — 6,5 тысячи.

Напомним, в конце июня в Казани по республиканской программе «Наш двор» закончили капитальный ремонт первого в этом году объекта — территории, объединяющей двор у дома №154 по улице Краснококшайской и домов №8, №10 и №12 по улице Повстанческой.

Татьяна Демина