За два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила более 660 тысяч человек

Фото: Ринат Назметдинов

За два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила более 660 тысяч человек, в этом году — 300 тыс. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Всего обновленные дворовые территории получат около 2 млн человек.

В прошлом году обустроили 1 091 двор, в этом — пока 1 070 дворов.

Всего в этом году в Татарстане планируется благоустроить 1 074 двора, 223 из которых в Казани. Общий бюджет программы «Наш двор» на 2021 год составил 8 млрд рублей.

В список работ входят: