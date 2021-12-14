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За два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила более 660 тысяч человек

10:27, 14.12.2021
За два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила более 660 тысяч человек
Фото: Ринат Назметдинов

За два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила более 660 тысяч человек, в этом году — 300 тыс. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Всего обновленные дворовые территории получат около 2 млн человек.

В прошлом году обустроили 1 091 двор, в этом — пока 1 070 дворов.

Всего в этом году в Татарстане планируется благоустроить 1 074 двора, 223 из которых в Казани. Общий бюджет программы «Наш двор» на 2021 год составил 8 млрд рублей.

В список работ входят:

  • создание или ремонт дорог и тротуаров;
  • установка скамеек и урн;
  • установка опор освещения;
  • установка детского и спортивного оборудования;
  • создание или обновление мусорной площадки;
  • установка хозяйственно-бытового оборудования.

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