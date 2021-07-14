Минниханов поручил учитывать интересы жителей при реализации программы «Наш двор»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил учитывать интересы жителей при благоустройстве территорий по республиканской программе «Наш двор» и призвал ответственных лиц следить за качеством выполняемых работ.

Сегодня он посетил дворовые территории по ул. Фрунзе, д.15 и д.17 в Кировском районе Казани, где сейчас ведется ремонт дороги и обустройство многофункциональной детской площадки. Там же планируется установить современную уличную мебель и велопарковки.

Завершить благоустройство дворов по ул. Фрунзе, д.15 и д.1 намерены в третьем квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Всего в этом году в Татарстане планируется благоустроить 1 074 двора, 223 из которых в Казани. Общий бюджет программы «Наш двор» на 2021 год составил 8 млрд рублей.

Напомним, в республике составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. В него вошли 65 территорий Казани, по 18 в Набережных Челнах и Зеленодольском районе РТ, в Нижнекамском районе — 15, по 9 в Альметьевском и Чистопольском районах

Татьяна Демина