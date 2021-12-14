Утром в казанском электротранспорте без QR-кода пытались проехать 13 человек

Фото: Максим Платонов

В утренний час пик в казанском электротранспорте обнаружили 13 пассажиров без QR-кода. Из них семь человек выявили в трамваях и троллейбусах, еще шесть — в метрополитене. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Также утром 34 человека нарушили масочный режим в общественном транспорте. После замечания 25 человек надели средство индивидуальной защиты, девять горожан покинули пассажирский салон.

Фото: Максим Платонов

В выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек. 16 из них выявили в трамваях и троллейбусах и 10 — в метрополитене. Конфликтных ситуаций не произошло.

Диана Жиленкова