В Челнах откроют главную елку 17 декабря

В Набережных Челнах на площади Азатлык 17 декабря откроют главную елку. Новогодние мероприятия на этом месте запланированы на 31 декабря, 7 и 13 января.

В новогоднюю ночь по традиции на площади организуют прямое включение — новогоднее поздравление президента Татарстана Рустама Минниханова и президента России Владимира Путина, пишут «Челнинские известия».



В воскресенье власти Челнов рассказали о том, какие мероприятия планируются на новогодние праздники в городе.

Татьяна Леухина