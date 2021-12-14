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В Челнах откроют главную елку 17 декабря

02:32, 14.12.2021
В Челнах откроют главную елку 17 декабря
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах на площади Азатлык 17 декабря откроют главную елку. Новогодние мероприятия на этом месте запланированы на 31 декабря, 7 и 13 января.

В новогоднюю ночь по традиции на площади организуют прямое включение — новогоднее поздравление президента Татарстана Рустама Минниханова и президента России Владимира Путина, пишут «Челнинские известия».

В воскресенье власти Челнов рассказали о том, какие мероприятия планируются на новогодние праздники в городе.

Татьяна Леухина
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