Новости общества

17:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах стала известна программа новогодних мероприятий

16:54, 12.12.2021
В Набережных Челнах стала известна программа новогодних мероприятий
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Администрации Комсомольского, Автозаводского и Центрального районов Набережных Челнов рассказали о том, какие мероприятия планируются на новогодние праздники в городе.

  • 13 декабря в парке Сидоровка в 18:00 пройдет праздничная программа «Время верить в чудеса», 31 декабря в 19:00 — «Фейерверк волшебства».
  • Праздничные гулянья состоятся на площадке перед ДК «Энергетик» 15 декабря в 18:00 и 31 декабря — в 19:00 . 7 января в 16:00 и 13 января в 18:00 там же выступят городские творческие коллективы с программами «Под чистым снегом Рождества» и «Мир в ожидании чудес».
  • 16 декабря в 18:00 состоится открытие елки в микрорайоне Бумажников поселка ЗЯБ.
  • В Замелекесье пройдут программы «Мир в ожидании чудес» 14 декабря в 18:00, 31 декабря в 19:00 — «Операция Новый год, или Волшебный посох», 4 января в 16:00 — концерт «Зимние узоры».
  • Праздничные мероприятия ожидаются на Шишкинском бульваре 16 декабря в 16:00, на Боровецком — 17 декабря в 16:00, в парке Победы — 18 декабря в 16:00 и 13 января в 16:00.
  • В Центральном районе торжественно откроется елка на бульваре Энтузиастов 13 декабря в 18:00, а во дворе дома 38-го комплекса пройдет праздник «Зимнее волшебство» 14 декабря в 18:00.
Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Набережных Челнах планируется провести маскарад.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также