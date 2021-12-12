В Набережных Челнах стала известна программа новогодних мероприятий
Администрации Комсомольского, Автозаводского и Центрального районов Набережных Челнов рассказали о том, какие мероприятия планируются на новогодние праздники в городе.
- 13 декабря в парке Сидоровка в 18:00 пройдет праздничная программа «Время верить в чудеса», 31 декабря в 19:00 — «Фейерверк волшебства».
- Праздничные гулянья состоятся на площадке перед ДК «Энергетик» 15 декабря в 18:00 и 31 декабря — в 19:00 . 7 января в 16:00 и 13 января в 18:00 там же выступят городские творческие коллективы с программами «Под чистым снегом Рождества» и «Мир в ожидании чудес».
- 16 декабря в 18:00 состоится открытие елки в микрорайоне Бумажников поселка ЗЯБ.
- В Замелекесье пройдут программы «Мир в ожидании чудес» 14 декабря в 18:00, 31 декабря в 19:00 — «Операция Новый год, или Волшебный посох», 4 января в 16:00 — концерт «Зимние узоры».
- Праздничные мероприятия ожидаются на Шишкинском бульваре 16 декабря в 16:00, на Боровецком — 17 декабря в 16:00, в парке Победы — 18 декабря в 16:00 и 13 января в 16:00.
- В Центральном районе торжественно откроется елка на бульваре Энтузиастов 13 декабря в 18:00, а во дворе дома 38-го комплекса пройдет праздник «Зимнее волшебство» 14 декабря в 18:00.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Набережных Челнах планируется провести маскарад.
Дарья АкимоваОбщество Татарстан
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