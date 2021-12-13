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Опубликован список претендентов на премию «Выбор критиков»

21:59, 13.12.2021
Опубликован список претендентов на премию «Выбор критиков»
Фото: criticschoice.com

«Белфаст» и «Дюна» вошли в список претендентов на ежегодную премию «Выбор критиков». Он опубликован на сайте награды.

В номинации «Лучший фильм» оказались: «Аллея кошмаров», «Вестсайдская история», «Власть пса», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Не смотрите наверх», «Тик-так… БУМ!», «CODA: Ребёнок глухих родителей».

На премию «Выбор критиков» в категории «Лучший режиссер» номинировали: Пола Томаса Андерсон («Лакричная пицца»), Кеннета Брана («Белфаст»), Дени Вильнёв («Дюна»), Гильермо дель Торо («Аллея кошмаров»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены: Леди Гага («Дом Gucci»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).

В номинации «Лучший актёр»: Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»), Питер Динклэйдж («Сирано»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Николас Кейдж («Свинья»), Уилл Смит («Король Ричард»).

Церемония вручения состоится 9 января 2022 года.

Сегодня были объявлены номинанты на премию «Золотой глобус».

Татьяна Леухина
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