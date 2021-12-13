Названы номинанты на премию «Золотой глобус»

Фильмы «Дюна» режиссера Дени Вильнёва и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга попали в список претендентов на премию «Золотой глобус». Оглашение номинантов транслировалось на официальном сайте награды.

В категории «Лучший драматический фильм» на премию выдвинули: картины «Белфаст» режиссера Кеннета Брана и «CODA: Ребенок глухих родителей» режиссера Сиан Хедер, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина и «Власть пса» Джейн Кэмпион.

Фото: wikimedia.org

В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представлены фильмы «Сирано» Джо Райта и «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона. На «Золотой глобус» в этой категории претендуют также «Тик-так... БУМ!» Лин-Мануэля Миранды и «Не смотрите наверх» (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея.

В число претендентов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попал фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе № 6», созданный при поддержке Минкультуры РФ.

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в марте. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в полувиртуальном формате и транслировалось сразу с двух площадок — из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.



Татьяна Леухина