Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $ 300 миллиардов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes.

Богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. Сейчас оно оценивается в $298,7 миллиарда, показывая рост на 6,1%.

Маск продолжает богатеть на фоне роста котировок акций Tesla, который начался на минувшей неделе.

Фото: flickr.com

Предприниматель на прошлой неделе стал самым богатым человеком в мире. За неделю его состояние увеличилось сразу на $41,7 миллиарда. В топ-5 списка самых богатейших людей планеты, помимо Маска, входят основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос с $196,1 млрд, глава корпорации Microsoft Билл Гейтс с $135,1 млрд, президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $186,1 млрд и соучредитель Oracle Ларри Эллисон со $129,4 миллиарда.