Комитет Госдумы рекомендовал перенести рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал снять с повестки рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Об этом рассказал председатель комитета Евгений Москвичев.

По его словам, предлагается не рассматривать данный законопроект в первом чтении, которое состоится 16 декабря. Москвичев отметил, что комитет продолжит работу над документом совместно с различными ведомствами и общественными организациями. В то же время комитет не обозначает конкретных сроков, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром стало известно, что Минтранс РФ продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте.

Диана Жиленкова