Зампрокурора РТ огласит обвинение досудебщику по делу о криминальном уводе 76 млн рублей

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Сегодня в Верховном суде Татарстана стартуют два судебных процесса по резонасному делу о вымогательстве, похищении в Набережных Челнах бизнесмена и афере с перерегистрацией его фирмы на подставных директоров ради увода активов на 76,8 млн рублей. На скамье подсудимых — досудебщик и основная группа фигурантов, передает журналист «Реального времени».



Гособвинителем на процесс над досудебщиком назначена зампрокурора Татарстана Юлия Наумова. Ожидается, что сегодня она огласит обвинение челнинскому бизнесмену Алексею Кайманову, в прошлом — водителю председателя Менделеевского райсуда.

Отдельно в Верховном суде РТ рассматривают дело в отношении племянника бывшего председателя двух райсудов республики Дениса Набиева, а также безработных Альберта Зарипова и Марселя Салахова.

Набиеву, Зарипову и Кайманову инкриминируют мошеннический увод 76,8 млн рублей со счета ижевской компании «Кишер», после вымогательства и похищения директора этой фирмы, отказавшегося уйти в отставку под принуждением.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».