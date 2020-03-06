Президент Татарстана предложил ограничить ввоз сахара в страну

Фото: «Реальное время»

В связи с закрытием Нурлатского сахарного завода и ухудшением конкурентной ситуации на рынке сахара Минниханов предложил ограничить ввоз сахара в Россию из-за рубежа.

— Надо ограничить ввоз сахара в страну, чтобы наши сахарные заводы были конкурентными, — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее Минниханов уже обращал внимание на проблему Нурлатского сахарного завода. Так, после приостановки там производства он поручил руководству Нурлатского района помочь бывшим сотрудникам сахарного завода найти работу.