ФАС не исключила ухудшение конкуренции после закрытия четырех сахарных заводов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает, что закрытие сахарных заводов в России может привести к ухудшению конкуренции и возникновению доминирующих на этом рынке хозяйствующих субъектов.

«Предполагаемое закрытие ряда сахарных заводов может привести к определенному ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке и возникновению доминирующих на этом рынке хозяйствующих субъектов», — заявила начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

Однако она обратила внимание на то, что рынок сахара характеризуется низким уровнем концентрации. В РФ действует 75 сахарных заводов, относящихся к 30 независимым группам лиц, что обеспечивает конкуренцию на данном рынке, а также имеется возможность осуществлять импорт сахара.

Мирочиненко подчеркнула, что для сахарного рынка характерны ограниченность и неэластичность спроса. Пока на рынке сохраняется ситуация, когда предложение сахара существенно превышает внутренний спрос, поэтому значительного повышения оптовых и розничных цен на сахар не произойдет, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в сельскохозяйственном сезоне 2020—2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. тонн. В группе риска оказались Мелеузовский сахарный завод в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковский сахарный завод (принадлежит структуре «Россельхозбанка») в Тульской области.

