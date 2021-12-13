Опрос: у 43% россиян отсутствуют сбережения

Сбережения отсутствуют у 43% россиян, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.



Опрос показал, что 13% граждан в случае потери дохода смогли бы прожить за счет сбережений менее месяца, 18% россиянам хватило бы на один-два месяца, 11% — на три-шесть месяцев. Еще 8% жителей России хватило бы на срок от полугода до года, лишь 7% смогут жить на отложенные средства дольше года.

Среди респондентов выделили три группы по уровню доходов. В первой группе были респонденты с доходом до 50 тысяч рублей, во второй — от 50 до 70 тысяч, в третьей — более 80 тысяч рублей. Более половины опрошенных, заявивших об отсутствии сбережений, находились в первой группе, сообщает РБК.

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Сумма сбережений татарстанцев на банковских счетах достигла 703 млрд рублей с учетом средств на счетах эскроу, согласно данным ЦБ на 1 ноября.

Маргарита Головатенко