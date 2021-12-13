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В МИД Германии заявили о несоответствии «Северного потока — 2» нормам Евросоюза

06:59, 13.12.2021
В МИД Германии заявили о несоответствии «Северного потока — 2» нормам Евросоюза
Фото: nord-stream2.com

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, газопровод еще не соответствует регламенту Евросоюза, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она подчеркнула, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Пока газопровод не может быть одобрен.

Оператору необходимо получить одобрение немецкого регулятора на соответствие Газовой директиве ЕС по вопросам законодательства и безопасности. Лишь после этого можно будет начать перекачку газа, сообщает ТАСС.

Фото: nord-stream2.com

В конце позапрошлой недели в Европарламенте призвали будущее правительство ФРГ закрыть проект газопровода «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину.

После онлайн-саммита российского президента Владимира Путина с президентом США Джо Байденом законодатели штатов убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока — 2».

Маргарита Головатенко
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