В США исключили из проекта оборонного бюджета положение о санкциях против «Северного потока — 2»
Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока — 2».
Из согласованного проекта оборонного бюджета США также исключили положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Вчера сообщалось, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». Предполагалось, что меры могут затронуть суверенный долг, энергетические компании и предусматривают отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT.
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