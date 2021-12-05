В Европарламенте призвали остановить «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину

В Европарламенте призвали будущее правительство ФРГ закрыть проект газопровода «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину, с соответствующим заявлением выступил лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер.



«Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену», — цитирует его «РИА Новости».

Россия неоднократно опровергала заявления о возможном нападении на Украину. Также Россия заявляла, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

Фото: nord-stream2.com

Эксперт по энергетическим рынкам из Украины Валентин Землянский выражал мнение, что Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока — 2».

Маргарита Головатенко