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Жительница Нижнекамска награждена медалью Министерства образования России

03:31, 13.12.2021
Жительница Нижнекамска награждена медалью Министерства образования России
Фото: vk.com/nknews

Директор Нижнекамского филиала Института экономики, управления и права Ильсоя Хаматовна Мезикова была награждена медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области образования». Об этом сообщается в соцсетях мэрии города.

Мезикова начинала работать школьным учителем. Затем была замглавы Нижнекамска и Нижнекамского района, замруководителя Исполнительного комитета НМР по социальным вопросам и вопросам образования. Директором филиала ИЭУП является с 2009 года.

Фото: minobrnauki.gov.ru

В ноябре бывший глава Менделеевского района Татарстана Валерий Чершинцев получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Он был награжден за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование Татарстан

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