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Экс-главу Менделеевского района Татарстана Чершинцева наградили медалью за заслуги перед республикой

17:09, 19.11.2021
Экс-главу Менделеевского района Татарстана Чершинцева наградили медалью за заслуги перед республикой
Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Экс-главу Менделеевского района Татарстана Валерия Чершинцева наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», указ подписал президент РТ Рустам Минниханов, дата подписания — 16 ноября.

Чершинцев награжден «за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу».

Вчера на XI заседании Совета Менделеевского района Татарстана глава района Валерий Чершинцев сложил свои полномочия — он занимал этот пост с 2015 года. Исполнять его обязанности будет назначенный в августе руководителем исполкома Менделеевского района Радмир Беляев.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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