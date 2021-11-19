Экс-главу Менделеевского района Татарстана Чершинцева наградили медалью за заслуги перед республикой
Экс-главу Менделеевского района Татарстана Валерия Чершинцева наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», указ подписал президент РТ Рустам Минниханов, дата подписания — 16 ноября.
Чершинцев награжден «за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу».
Вчера на XI заседании Совета Менделеевского района Татарстана глава района Валерий Чершинцев сложил свои полномочия — он занимал этот пост с 2015 года. Исполнять его обязанности будет назначенный в августе руководителем исполкома Менделеевского района Радмир Беляев.
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