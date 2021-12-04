После Нового года россиян может ожидать дефицит и подорожание алкоголя

После Нового года россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя. Так, с 1 января 2022 года вступают в силу новые ГОСТы, а также некоторые изменения к уже имеющимся, разработанные Росстандартом.

Нововведения подразумевают новую маркировку на контрэтикетках как отечественной, так и импортной алкогольной продукции. А на тех товарах, которые еще не продали, появится наклейка с новой информацией. Как следствие: повышение стоимости товара и его дефицит, передает «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил продавать детское шампанское под другим названием. По его мнению, нынешнее название рекламирует алкогольный напиток и создает у детей опасный ассоциативный ряд.

Диана Жиленкова