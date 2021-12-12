В ДРКБ Казани провели операцию с применением эндокорректора из титана

Хирурги ДРКБ провели операцию с применением эндокорректора из титана. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Ребенку с воронкообразной грудной клеткой выполнили сложную операцию по коррекции патологии. Доктора исправили деформацию, использую уникальные титановые пластины, разработанные в Татарстане.

Пластины, как и методика операции разработаны татарстанскими травматологами. Производят пластины в компании «НПП«Имплант», они могут быть в разной конфигурации. Их изготавливают из титанового сплава, разрешенного к имплантации.

— Во время оперативного вмешательства при помощи пластин формируется каркас. Он срастается, удерживая форму грудной клетки. Ребенок живет с эндокорректором от 8 до 12 месяцев, после мы его уберем, — пояснил к.м.н., главный внештатный детский врач -травматолог-ортопед МЗ РТ Петр Андреев.

Данный метод малотравматичен для ребенка. Уже на третий день после операции пациент уже может ходить самостоятельно, а на 6-7 день его выписывают домой.

Ранее в ДРКБ Казани врачи прооперировали ребенка с большой опухолью — к моменту операции она заняла половину легкого,



Ольга Шагиева