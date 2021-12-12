Прокуратура начала проверку по факту тушения Вечного огня в Набережных Челнах

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту инцидента с подростками, которые в ночь на 12 декабря потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать», закидав его снегом. Будет проверено соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений ннесовершенннолетних. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. В отношении виновных будет поставлен вопрос об ответственности.

Личности детей уже установлены, с ними провели профилактическую беседу в отделении полиции. А на их родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



Людмила Губаева