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Прокуратура начала проверку по факту тушения Вечного огня в Набережных Челнах

09:41, 12.12.2021
Прокуратура начала проверку по факту тушения Вечного огня в Набережных Челнах

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту инцидента с подростками, которые в ночь на 12 декабря потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать», закидав его снегом. Будет проверено соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений ннесовершенннолетних. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. В отношении виновных будет поставлен вопрос об ответственности.

Личности детей уже установлены, с ними провели профилактическую беседу в отделении полиции. А на их родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Людмила Губаева
Происшествия Татарстан

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