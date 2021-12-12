В Набережных Челнах дети потушили снегом Вечный огонь
В Набережных Челнах дети потушили снегом Вечный огонь. Видео произошедшего выложили в соцсети.
Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Родина-мать». На кадрах видно, что два ребенка целенаправленно потушили огонь, после чего, убежали.
По данным Chelny-biz, подростков уже установили, их доставили в полицию для профилактической беседы. На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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