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В Набережных Челнах дети потушили снегом Вечный огонь

09:04, 12.12.2021
В Набережных Челнах дети потушили снегом Вечный огонь
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах дети потушили снегом Вечный огонь. Видео произошедшего выложили в соцсети.

Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Родина-мать». На кадрах видно, что два ребенка целенаправленно потушили огонь, после чего, убежали.

По данным Chelny-biz, подростков уже установили, их доставили в полицию для профилактической беседы. На родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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