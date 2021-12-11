В Набережных Челнах 650 детей страдают от бронхиальной астмы

11 декабря — Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. В Набережных Челнах 650 детей страдают от этого заболевания. Такими данными поделилась аллерголог-иммунолог межмуниципального кабинета иммунопрофилактики при Детской поликлинике КДМЦ, главный внештатный специалист УЗ по Набережным Челнам Светлана Фархутдинова на сайте Минздрава Татарстана.

Бронхиальная астма — самое распространенное заболевание легких на сегодняшний день. По данным исследований, в мире ею болеют около 300 млн человек, в России — каждый 12-й житель.

Фархутдинова рассказала, что это хроническое воспалительное заболевание бронхов, где основным проявлением являются приступы удушья. Оно носит аллергический характер. В проявлении астмы роль может играть наследственность, воздействие аллергенов, раздражающих газообразных веществ и паров, а также вирусов и бактерий.

Чтобы избежать воздействия провоцирующих факторов на человека, нужно иметь непроницаемые покрытия на матрасах, подушках и одеялах, еженедельно стирать постельные принадлежности в горячей воде, не использовать ковры, избегать курения, прокуренных помещений, контакта с пылью и другими раздражающими факторами и использовать воздухоочистители.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В июле Роспотребнадзор назвал регионы РФ с высоким показателем заболеваемости детской астмой. Самый высокий показатель был отмечен в Марий Эл.



Дарья Акимова