Роспотребнадзор назвал российские регионы с высоким показателем заболеваемости детской астмой

Самый высокий показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом у детей до 14 лет отмечен в Марий Эл. Данные приводятся Роспотребнадзором за 2017 год, более свежей статистики на данный момент нет.

Согласно исследованию, в республике зафиксировано 783 случая на 100 тысяч детского населения. Далее идет Челябинская (306,1 случая), Новосибирская (285,7), Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области.

Средний показатель заболеваемости астмой среди детей составил 127,3 случая на 100 тысяч подростков до 14 лет, передает RT.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость ассоциирована прежде всего с загрязнением атмосферного воздуха вредными веществами.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике укусов клещей. Подчеркивается, что каждый человек, находясь на природе, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а найденных клещей снимать в травмпункте.