В Татарстане зарегистрировано 189 новых заболевших COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 189 заболевших COVID-19. Всего на 11 декабря в республике зафиксировали 40 418 случаев заражения коронавирусом.
За весь период выздоровел 33 771 человек, в том числе 266 — за последние сутки.
В Татарстане от этой болезни умерло 1 330 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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