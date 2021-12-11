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В Татарстане зарегистрировано 189 новых заболевших COVID-19

11:31, 11.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 189 новых заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 189 заболевших COVID-19. Всего на 11 декабря в республике зафиксировали 40 418 случаев заражения коронавирусом.

За весь период выздоровел 33 771 человек, в том числе 266 — за последние сутки.

В Татарстане от этой болезни умерло 1 330 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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