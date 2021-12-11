Правительство России дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотечной программы

Фото: Максим Платонов (архив)

Российское правительство выделит еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотечной программы. Деньги они предоставят из своего резервного фонда. Соответствующее распоряжение появилось сегодня на сайте кабмина.

Согласно документу, это поможет улучшить жилищные условия примерно 622 тысячам граждан. Подобная мера связана с повышением ключевой ставки Банка РФ и текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.

Программа «Льготная ипотека» запущена в 2020 году в качестве одной из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Государство возмещает банкам разницу между льготной ставкой и рыночной. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составить не менее 15% стоимости жилья.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило еще около 14 млрд рублей на выплаты детям от 8 до 17 лет.



Дарья Акимова