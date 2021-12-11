Медучреждениям Казани передали 37 автомобилей Lada Largus

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медучреждениям ключи от автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Торжественная церемония прошла на площади у здания Госсовета Татарстана. 37 автомобилей Lada Largus с газобаллонным оборудованием получили 23 учреждения здравоохранения Казани. Еще две машины «Газель Некст» по президентской программе «Бэлэкэч» передали казанской детской поликлинике №4 и детской городской больнице №7 для обеспечения детей до трех лет бесплатным молочным питанием.

Фото: president.tatarstan.ru

«Мы считаем, что данный транспорт поможет реально улучшить качество медицинского обслуживания населения, даст больше оперативности, больше возможностей перемещения. И, конечно же, у нас всегда здравоохранение всегда остается приоритетом», — сказал Рустам Минниханов.

Ранее Центральные районные больницы Татарстана получили 60 новых автомобилей.

Ольга Шагиева