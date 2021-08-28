Центральные районные больницы Татарстана получили 60 новых автомобилей

В Татарстане центральные районные больницы передали 60 новых автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям. Торжественная церемония прошла сегодня в Казани на площадке перед зданием Государственного совета РТ.

«Эти автомобили серьезно повысят мобильность медработников и позволят оперативно оказывать необходимую помощь гражданам», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, система здравоохранения справляется с нагрузкой. Также он поблагодарил медиков за работу с COVID-пациентами.

Переоснащение и дооснащение санитарными автомобилями проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения Татарстана на 2021—2025 гг. В текущем году по ней закуплено 370 машин с носилками «Медицинская служба» на базе Lada Largus и 43 микроавтобуса Ford Transit, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в начале августа 42 центральным районным больницам Татарстана передали 70 автомобилей «Лада Ларгус» для оказания медпомощи сельским жителям.



Татьяна Демина