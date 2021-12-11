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В Набережных Челнах появится первая в городе отапливаемая остановка

12:56, 11.12.2021
В Набережных Челнах появится первая в городе отапливаемая остановка

В парке Прибрежном в Набережных Челнах появится первая в городе отапливаемая остановка. Это следует из эскизного варианта первого этапа благоустройства парка.

Архитекторы установили, что точной входа находится со стороны школы «Адымнар», за остановкой «Дворец спорта». Поэтому остановочный павильон также включили в проект реконструкции. Остановку запланировали отапливаемой, пишет Chelny-biz.ru

Сейчас проект находится на согласовании с мэрией города. Затем предстоят общественные слушания.

В Казани за 2021 год благоустроили семь общественных пространств.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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