В Набережных Челнах появится первая в городе отапливаемая остановка
В парке Прибрежном в Набережных Челнах появится первая в городе отапливаемая остановка. Это следует из эскизного варианта первого этапа благоустройства парка.
Архитекторы установили, что точной входа находится со стороны школы «Адымнар», за остановкой «Дворец спорта». Поэтому остановочный павильон также включили в проект реконструкции. Остановку запланировали отапливаемой, пишет Chelny-biz.ru
Сейчас проект находится на согласовании с мэрией города. Затем предстоят общественные слушания.
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