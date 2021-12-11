У Казанского энергетического университета появится спортивный комплекс

Фото: кадр видео youtube.com

У Казанского государственного энергетического университета появится свой спортивный комплекс. Об этом рассказал ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

Ректор рассказал, что университет во время Универсиады остался без спорткомплексов, хотя их тогда возводили для всех вузов. Руководство университета думало арендовать здание, но отказалось от этой идеи — «свое есть свое».

«У нас на Голубятникова есть помещение, которое подарил президент, мы хотим реконструировать его в спортивный комплекс», — рассказал Эдвард Абдуллазянов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Комплекс в Авиастроительном районе будет работать как для студентов, так и для местных жителей.

Также ректор рассказал, что средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) за пять лет выросла почти в пять раз.



Ольга Шагиева