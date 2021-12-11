Зарплаты преподавателей КГЭУ в Казани за 10 лет выросли в пять раз

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Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) за пять лет выросла почти в пять раз. Об этом заявил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

По его словам, сейчас средняя зарплата у профессорско-преподавательского состава составляет 88 тысяч. В 2011 году зарплата преподавателей в среднем была 18,6 тысячи рублей.

Ранее Кабмин Татарстана утвердил постановление об условиях оплаты труда работников государственных научных организаций РТ. Постановлением установлено, что зарплата работников научных организаций РТ не может быть меньше зарплаты, выплачиваемой на основе системы оплаты труда, действовавшей на момент перехода на условия оплаты труда в соответствии с постановлением. В этом случае должен сохраняться объем должностных обязанностей работников и выполнение ими работ той же квалификации.



Ольга Шагиева