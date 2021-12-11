Наталия Орейро впервые приехала в Россию по российскому паспорту

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро впервые посетила Россию в качестве гражданки Российской Федерации. Об этом она рассказала в пятницу своим поклонникам в прямом эфире во «ВКонтакте».

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — сказала она.

Орейро примет участие в новом запуске сериала «Дикий ангел». До Рождества она покинет страну, так как вся ее семья осталась в Аргентине. Ее сын Мерлин, который тоже получил гражданство России, не прилетел из-за школьных занятий.

Орейро пообещала провести концерт. Также сейчас обсуждается ее участие в российской фильме, а также выхода песни на русском языке.

Ранее аргентинская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Указ о присвоении российского гражданства Орейро был подписан 25 октября.



Ольга Шагиева