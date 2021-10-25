Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Вместе с ней его присвоили и ее сыну.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», — говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Всего в документе представлен список из 30 лиц, которым присвоено российское гражданство.

Напомним, Орейро попросила у Путина российский паспорт еще в 2019 году в программе «Вечерний Ургант». Она призналась, что была в стране около 15 раз и является «самой русской из иностранцев». Артистка даже подчеркнула, что является более русской, чем Жерар Депардье, который в январе 2013 года получил российский паспорт по указу президента.



Татьяна Демина