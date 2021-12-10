Территорию «Уфахимпрома» рекультивируют за 30 млрд рублей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Площадь рекультивируемой земли на территории северной промышленной зоны Уфы составит почти 200 гектаров. Очисткой земли будет заниматься федеральный экологический оператор «Росатом».

— После рекультивации этой территории, когда будет очищена и озеленена почва, пройдет какое-то время, и после этого есть идея создания современного технопарка. Есть подобный пример в Китае [Changxing Sino-German International Industrial Cooperation Park], там как раз на рекультивированной территории строятся новые производства, более экологичные. Такое вторичное использование территории города очень важно. Нам нужно в генеральном плане дать возможность перспективы развития, — рассказала заместитель начальника Главархитектуры Уфы Ольга Сарапулова.

В Казани тем временем началась рекультивация Самосыровской свалки. В перспективе проект должен избавить казанцев от двух проблем — неприятного запаха и дыма.



Эмиль Зиянгиров