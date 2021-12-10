В Казани продлили ограничение движения на участке дороги по улице Калинина
В Казани продлено ограничение движения на участке автомобильной дороги по улице Калинина. Об этом сообщили в мэрии города.
Проезд будет закрыт в районе дома №52 до 17 декабря. Причиной стало строительство сетей кабельной канализации.
Изначально проезд на этом участке закрыли еще в ноябре. Ограничение должно было действовать до конца месяца.
Недавно в столице Татарстана почти на год закрыли движение на участке улицы Юлиуса Фучика. Ограничение будет действовать до 2 ноября 2022 года на участке от дома №135 по улице Юлиуса Фучика до улицы Ломжинской. Причиной стало строительство одной из станций первого участка второй линии метрополитена.
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