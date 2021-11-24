В Казани ограничили движение на участке улицы Калинина

В Казани временно ограничат движение на участке автомобильной дороги по улице Калинина. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Проезд будет закрыт в районе дома №52 по ул. Калинина. Ограничения будут действовать с 26 по 30 ноября. Это связано со строительством сетей кабельной канализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера МВД предложило автомобилистам альтернативные маршруты из-за ограничения движения на кольцевом пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина.

