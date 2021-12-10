В Татарстане за сутки выявили 185 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

13 668 человек остаются под наблюдением — это контактные лица, которые взаимодействовали с зараженными.



Всего в республике выявили 31 случай заражения британским штаммом коронавируса. Как заверила Авдонина, штамма «омикрон» в Татарстане не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, за прошлую неделю в Татарстане выявили 58 случаев гриппа.