В Татарстане за сутки выявили 185 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
13 668 человек остаются под наблюдением — это контактные лица, которые взаимодействовали с зараженными.
Всего в республике выявили 31 случай заражения британским штаммом коронавируса. Как заверила Авдонина, штамма «омикрон» в Татарстане не зарегистрировано.
Кроме того, за прошлую неделю в Татарстане выявили 58 случаев гриппа.ОбществоМедицина Татарстан
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