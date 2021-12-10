В МВД России предложили запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

В МВД России предложили запретить в стране все виды сигнального оружия, за исключением пистолетов. Соответствующие изменения могут внести в ст. 6 Федерального закона «Об оружии».

Под исключение попадают сигнальные пистолеты, револьверы, однозарядные стреляющие устройства калибра не более 20 миллиметров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что в настоящий момент российское законодательство никак не регулирует, какие именно виды сигнального оружия могут быть в обороте в стране, также нет каких-либо ограничений по его калибру, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад в Госдуме создали отдельную группу по совершенствованию законов об оружии. Как рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев, будет изучено, что нужно дополнить, если есть необходимость, для исключения случаев использования оружия в целях совершения преступлений.

Диана Жиленкова