ДРКБ получила Международный сертификат по стандартам ISO

Фото: Марат Ким

Детская республиканская клиническая больница Минздрава Татарстана получила сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015. Такой сертификат выдается Международным органом по сертификации систем менеджмента качества Cert International s.r.o.

Международный сертификат по стандартам ISO получают лучшие клиники мира, он подтверждает высокий статус учреждения. В России такой сертификат выдается в основном крупным клиникам федерального уровня. Соответствие требованиям стандарта ISO позволяет минимизировать врачебные ошибки, повысить качество лечения, а значит, удовлетворенность пациентов медицинским сервисом. А еще это помогает улучшить экономические показатели, обеспечить прозрачность деятельности учреждения и повышает престиж медицинской организации в целом.

В ДРКБ проходят лечение пациенты с самыми сложными патологиями и травмами со всей республики и из многих других регионов страны. Так, именно здесь спасали детей, раненных во время трагических событий в казанской гимназии №175 11 мая. «Реальное время» рассказывало, как это было.

Людмила Губаева