В Московском районе Казани может появиться новый торговый павильон

В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Енисейская в Московском районе. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города.

В частности, речь идет о создании торгового павильона площадью 228 кв. м.

Фото: скриншот документа

Обсуждения продолжатся до 13 января 2022 года. Выразить мнение можно в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани по адресу ул. Груздева, д. 5, каб.102, с 9.00 до 17.00.

В октябре в столице Татарстана объявляли общественные обсуждения по постройке жилого массива на 16 тысяч человек западнее жилого массива Кадышево Авиастроительного района города.

Диана Жиленкова