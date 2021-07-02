Летом в Татарстане 441 семья получила жилье по программе соципотеки

По программе соципотеки летом 2020 года 441 молодая семья в Татарстане получила квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Больше всего получили квартир жители Казани, в новое жилье переехали 174 молодые семьи. Затем по количеству новоселов идет Нижнекамск, там ключи от квартир получили 144 семьи. Тройку замыкает Альметьевск с 46 семьями.

По программе соципотеки в Татарстане в 2020 году планируют сдать 161 многоквартирный дом на 280 тысяч кв. м, из которых уже сданы 99 тысяч «квадратов» — это 80 домов. Близятся сроки сдачи у еще 41 дома.



Ольга Плешкова