Инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы и будет на уровне 8%

Инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



Согласно данным Росстата, в ноябре годовая инфляция ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%.

В ноябре товары продовольствия подорожали на 1,27% по сравнению с октябрем, в годовом выражении — на 10,81%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,72% и на 8,32% соответственно.

Стоимость услуг в ноябре выросла на 0,81% в месячном выражении и на 5,15% в годовом.

Фото: realnoevremya.ru

Президент страны Владимир Путин выступал с заявлением, в котором говорил, что в следующем году инфляцию в России необходимо вернуть к целевому уровню в 4%.

Маргарита Головатенко